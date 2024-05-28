Южноуралец, оправданный за расстрел ворвавшихся к нему в дом преступников, погиб на СВО

Житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, застреливший в 2016 году четверых напавших на его дом и семью преступников, погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил его адвокат Алексей Пешков в беседе с 74.ru.

По словам правозащитника, Григорьев отправился в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации и служил на должности оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За полтора года мужчина заработал орден Мужества и Георгиевский крест, а также медали Суворова и Жукова. 9 мая 2024 года военнослужащего наградили медалью "За отвагу", а спустя четыре дня он погиб.

Как рассказал Пешков, машину, в которой находились Григорьев, водитель и второй оператор беспилотников, атаковал украинский дрон. "Прямое попадание в машину. Шансов ни у кого не было, потому что в машине был боезаряд", — сообщил адвокат.

27 мая военнослужащего похоронили в Миасском. У него остались жена и двое детей — 11-летний сын и 15-летняя дочь. Церемонию посетили больше 200 человек.

1 января 2016 года Григорьев отмечал Новый год с женой, 25-летним братом, его супругой, девятилетней дочерью и бывшей супругой третьего брата, которая попыталась дозвониться с телефона хозяина дома до своей знакомой. Сожитель этой женщины, увидев пропущенный вызов, перезвонил и услышал мужской голос. Приревновав, он собрал знакомых и приехал к Григорьеву. Увидев незнакомцев, хозяин дома и его брат вышли на улицу, однако те начали их избивать. Григорьеву удалось вырваться, и он побежал в дом за охотничьим ружьем. Один из нападавших погнался за мужчиной с ножом, но тот выстрелил в него, а затем выпустил оставшиеся четыре заряда в людей, бивших палками его брата.

Трое преступников, включая россиянку, имели судимости за убийство, остальные двое — за кражу. Как выяснила экспертиза, все пятеро нападавших находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Григорьева же обвинили в убийствах и арестовали. На допросе он заявил, что защищал свою семью. Этот случай вызвал сильный общественный резонанс. Петиция в поддержку Григорьева собрала 14 тысяч подписей. После личного вмешательства главы Следственного комитета Александра Бастрыкина обвиняемого в убийствах мужчину освободили из-под стражи под подписку о невыезде. В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева прекратили, так как следователи не нашли в его действиях состава преступления.