Захарова: Для семьи Шольца стало традицией смеяться при слове "геноцид"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поведение первых леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер во время возложения венков на мемориале в память жертв Холокоста в Берлине.

"Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове "геноцид", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что именно так поступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима.

Ранее газета Bild сообщила, что первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер по неизвестной причине рассмеялись во время посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в Берлине.

В марте Захарова, комментируя информацию о перехваченных переговорах офицеров бундесвера, заявила, что денацификация в Германии не завершена. По ее словам, "если немцы не изменят ситуацию, последствия для ФРГ будут ужасны".