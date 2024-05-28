В делегацию ОАЭ на "Иннопром-2024" в Екатеринбурге войдут больше 100 человек

Более 100 человек войдут в состав делегации Объединенных Арабских Эмиратов на выставку "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Известно, что национальная экспозиция ОАЭ на "Иннопроме" займет порядка 1 тысячи квадратных метров. На ней будут представлены около 120 компаний из различных отраслей экономики Эмиратов. В рамках пригласительной кампании министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области направило более 150 обращений иностранным партнерам региона из стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки.

Напомним, выставка "Иннопром-2024" пройдет в столице Урала с 8 по 11 июля. На этот раз страной-партнером выступят ОАЭ. Регистрация для участия в выставке началась недавно и продлится до 1 июля.

На прошлой неделе сообщалось, что павильоны "Иннопрома-2024" уже заполнены более чем на 90%.