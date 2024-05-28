Единый учебник по обществознанию подешевел в четыре раза после вмешательства ФАС

Издательство "Просвещение" нашло возможности снизить цену на единый учебник по обществознанию в четыре раза. Изначально заявлялась стоимость в 900 руб., но в итоге школы будут закупать его по 209 руб. В Федеральной антимонопольной службе России отмечают, что добиться значительного снижения удалось благодаря "механизму", разработанному вместе с Минпросвещения.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что учебники по истории для средней школы тоже будут стоить 209 руб., передают "Ведомости". В ФАС отметили, что прошло три отбора издательств по разработанной службой системе: "введена начальная максимальная отпускная цена с возможностью ее понижения при проведении отбора". Эта же система позволила снизить цену на учебники истории для колледжей в два раза.

Только на предстоящий учебный год регионы могут закупить до 1,3 млн учебников.