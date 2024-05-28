На Украине задержали главреда "Экономической правды" и отправят на фронт

Под Одессой украинские военкомы задержали главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова. После суток фактического ареста, когда ему не давали даже позвонить, его мобилизовали и готовят к отправке на фронт.

Накануне Денков вышел в соцсеть, где ему написали слова поддержки и попросили подтвердить, что он прошел "медкомиссию" за 15 минут. Он подтвердил.

Одесский областной ТЦК (военкомат) сделал заявление, что Денков не обновлял учетные данные, из-за чего был объявлен в розыск.

Как сообщалось, недавно ведущий баскетболист клуба "Киев-Баскет" Вадим Заплотинский был задержан при попытке нелегально покинуть Украину, и тоже отправлен на фронт.

На Украине уже произошли несколько случаев самоубийств в военкоматах: люди вскрывали себе вены. Как пишут телеграм-каналы, местный режим дал строгий приказ не сообщать о подобых случаях, как и вообще о том, какими методами происходит мобилизация.