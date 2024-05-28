В "Ингосстрахе" заявили, что решение о страховом случае в "Крокусе" еще не принято

Решение о страховом случае из-за ущерба зданию "Крокус сити холла" еще не принято, расследование продолжается. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ингосстраха".

Окончательное решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от государственных органов. "Ингосстрах" намерен действовать в соответствии с условиями страхового контракта и законодательством Российской Федерации, отметили представители компании.

Ранее сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявлял, что страховка покроет лишь несколько процентов от суммы ущерба "Крокус сити холлу".

В конце марта сообщалось, что концертный зал "Крокус Сити Холл", сгоревший во время теракта 22 марта, был заложен по кредиту в Газпромбанке. Здание было заложено в результате ипотечного соглашения осенью 2023 года. Обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года.