В Югре из-за волны критики отложили принятие закона, разрешающего эвтаназию бездомных собаках

В Югре из-за волны критики отложили принятие закона о бездомных собаках, разрешающий эвтаназию агрессивных и больных животных, сообщает NEFT.

Причиной стали многочисленные замечания югорчан во время общественных осуждений. Всего поступило более 200 замечаний.

"В связи со значительным объемом поступивших предложений к проекту постановления ведется их обработка, а также урегулирование разногласий <...>, в связи с чем окончательный вариант находится на стадии формирования", — говорится в сообщении Ветеринарной службы региона.

Публичные слушания по законопроекту начались в марте. Закон должен был вступить в силу в сентябре, и среди прочего в нем планируется норма, позволяющая пунктам временного содержания умерщвлять пойманных животных, проявивших "немотивированную агрессию".