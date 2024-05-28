Артиллеристы поблагодарили депутата Вихарева за предоставленную им гуманитарную помощь

Глава фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев получил слова благодарности от артиллеристов, которым помог с закупкой военного оборудования. Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях.

"Хочу передать слова благодарности депутату Екатеринбургской городской думы Алексею Вихареву за оказание гуманитарной помощи", - говорит в опубликованном видео один из солдат.

Не так давно депутат передал бойцам квадрокоптер с тепловизором, турникеты и дальномер. По его словам, оборудование дошло до артиллеристов в целости и сохранности и уже помогает выполнять им боевые задачи и оказывать первую помощь.

"Спасибо, бойцы, ждем вас домой с победой!" - добавил Вихарев.

Напомним, что еще в начале года единоросс встретился с мобилизованным из уральской столицы для передачи спецоборудования солдатам. Последние составили список того, что могло бы потребоваться на передовой: коллиматорный прицел, дальномер, тепловизор, наушники и перчатки.

Это не первая и не последняя помощь солдатам от Алексея Вихарева. Ранее он также передал екатеринбургским артиллеристам квадрокоптер DJI Mavik 3T с тепловизором за 700 тыс. рублей. А в начале месяца подарил госпиталю ВОВ устройство для проведения операций на коже, необходимое в ожоговых и хирургических отделениях, стоимостью свыше 100 тыс. рублей.

Помимо этого, две недели назад бойцам СВО было вручено военное оборудование почти на 600 тыс. рублей. Среди снаряжения: два тепловизора, комплект видеокамер, а также антидроновое ружье "Гарпия".

Всего за два года Алексей Вихарев направил на помощь бойцам свыше 52 млн рублей. На эти деньги была закуплена высокоточная техника и электроника, а также гуманитарная помощь.