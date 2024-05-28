Никаб чужд российским мусульманам - депутат Хамзаев

Никаб не имеет никакого отношения собственно к исламу, и у мусульманских женщин нет никаких обязательств его носить. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Недавно глава СПЧ Валерий Фадеев запустил общественную дискуссию о ношении никаба. По его мнению, никаб должен быть запрещен. Его поддержали некоторые члены СПЧ. Так, правозащитник Кирилл Кабанов считает, что никаб – проявление радикализма, его ношение является провокацией. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил против этого, считая, что это вызовет недовольство у российских мусульман. Духовное управление мусульман России готово поддержать запрет на ношение никабов в общественных местах, но только если "официальными органами" будет выявлена связь ношения никаба и роста риска экстремизма.

Хамзаев же считает, что никаб к исламу не имеет никакого отношения, это арабское одеяние, которое появилось у арабов еще до того, как они приняли ислам. И он против таких видов женской одежды. При этом в России сегодня нет проблем с ношением никабов, поэтому нужно оставить подобные "информационные вибрации", потому что такие темы раскачивают общество. В межнациональных, межконфессиональных вопросах нужно действовать аккуратно, тем более когда этим занимаются в СПЧ.