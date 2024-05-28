Суд над американским солдатом начнется во Владивостоке в юбилей Пушкина

Во Владивостоке названа дата начала суда над американским солдатом Гордоном Блэком, которому вменяют кражу и угрозу убийством.

Рассмотрение начнется в 14.00 (7.00 мск) 6 июня в Первомайском райсуде Владивостока, сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.

Сержант армии США Гордон Блэк приехал в Россию к своей девушке. В какой-то момент пара поссорилась, мужчина забрал у подруги 200 тыс. руб. и ушел. Она написала заявление в полицию, Блэка задержали.

С россиянкой военнослужащий познакомился во время службы на военной базе США в Южной Корее. После окончания командировки Блэк должен был уехать в США, но "завернул" во Владивосток, чем уже заинтересовались в Пентагоне. Ранее сообщалось, что российское и американское внешнеполитические ведомства обменялись информацией по поводу Блэка и сошлись на том, что в деле нет политической или шпионской подоплеки, "бытовой криминал".