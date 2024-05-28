Глава СПЧ Фадеев возмутился аполитичностью "Алисы"

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев возмутился тем, что голосовые помощники "Алиса" и "Маруся" отказываются отвечать на вопросы, связанные с политикой. Например, на вопрос "Чей Донбасс?" или "Что случилось в Буче?".

По словам Фадеева, ответы на эти вопросы ему дала даже американская нейросеть ChatGPT, причем это были не "пропагандистские ответы", а "мнение с одной стороны, с другой стороны, есть дискуссия", пишет "Коммерсант".

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов ответил главе СПЧ, что "Алиса" может давать каждый раз разные ответы, в том числе "абсолютно радикальные по смыслу". А это может привести даже к тому, что разработчика привлекут в России к уголовной ответственности. Поэтому компания предпочитает уходить от вопросов – чтобы не вводить цензуру и не нарушать текущие законы.