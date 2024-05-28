В России резко подорожают ягоды и варенье

В России резко подорожают ягоды, а также варенье и все, что делается из ягод. Об этом заявила генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

Одна их причин - майские заморозки. Больше всего пострадала черная смородина, как раз во время ее цветения второй год подряд происходят заморозки. То есть второй год подряд будет минимальный урожай смородины. Пострадали также ранние сорта садовой земляники, которую называют клубникой, малина, ежевика, слива, вишня, яблони, груши. Основной удар майских заморозков пришелся на юг центральной полосы России: это Воронежская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская, Саратовская, Пензенская области, Башкирия, Татарстан, рассказала Козий на НСН.

При этом, однако, вовсе не заморозки будут главной причиной скачка цен. Их несколько: падение курса рубля, нарушение логистики, рост цен на бензин, нехватка рабочих рук. То есть все то, что произошло в связи с началом СВО. Оказывается, большая часть того, что необходимо для выращивания российских плодов и ягод, связана с импортом.

В мае в России подорожала клубника - в среднем на 20% из-за весенних заморозков, как подсчитали аналитики "Чек Индекс". А глава Минсельхоза Оксана Лут ранее сообщила, что в целом в России от заморозков погибли посевы на площади около 830 тысяч гектаров, или около 1% от всей засеянной площади. И Минсельхоз рассмотрит возможность импорта яблок из других стран. На урожае зерновых майские заморозки не должны сильно сказаться, хотя снижение произойдет существенное.

Рекордного урожая зерна в этом году уже точно не будет.

В целом Козий прогнозирует подорожание ягод в России минимум на 30%.