В Екатеринбурге ГИБДД ищет блогершу, просившую водительские права в подарок

Госавтоинспекция начала проверку после видео блогерши из Екатеринбурга, которая утверждает, что ездит без водительских прав.

Ранее в Telegram-канале появилось видео, где девушка управляет автомобилем и говорит, что "так и не сдала на права". По ее словам, это совершенно "не мешает ей ездить".

"Я надеюсь, кто-то мне уже просто подарит их, это будет лучший подарок", - заявила блогерша.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, начата проверка, которую взял на личный контроль глава Госавтоинспекции региона Алексей Спиридонов. Сейчас устанавливается личность водителя. Если подтвердится, что права управления транспортом автоледи не имеет, то ей грозит ответственность.

"По итогам начавшейся проверки будут приняты меры реагирования. Напоминаем об уголовной ответственности за "получение водительских прав в подарок", который просит девушка. Призываем к правильному и культурному поведению на дорогах каждого участника дорожного процесса", - отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, этой зимой в Екатеринбурге оштрафовали блогершу, ездившую на автомобиле по пешеходной улице.