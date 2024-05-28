На автодороге М-5 "Урал" восстановили движение под поврежденным путепроводом

Строители восстановили движение на автодороге М-5 "Урал", где с 14 мая велись аварийно-восстановительные работы на поврежденном путепроводе. Напомним, что 22 января на подъезде к Екатеринбургу - 158-м км, неизвестное транспортное средство повредило путепровод. В целях безопасности, движение на поврежденной части конструкции и под ней было ограничено.

"За две недели тяжелая техника демонтировала поврежденные балки пролетного строения искусственного сооружения, в то время как движение по основному ходу трассы было сужено до двух полос, с перепуском движения по встречной полосе", - рассказали в пресс-службе "Уралуправтодора".

С 28 мая движение под путепроводом восстановлено в оба направления, а на самом путепроводе сохранится реверсивное движение. Полное восстановление поврежденной конструкции планируется в рамках капитального ремонта.