Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России

Банки Турции пообещали расширить прием платежей из России, включив в "зеленый список" ряд категорий товаров, пишут "Известия". Об этом изданию сообщили коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский и другие участники рынка.

Договоренности с местными организациями были достигнуты в мае, но трансакции по новому перечню еще не принимаются.

Предполагается, что снова проводить платежи напрямую можно будет за товары народного потребления, электронику, а также продукцию автомобильного и машиностроительного секторов. С февраля в список разрешенных вошли продукты питания, медикаменты, сельхозпродукция, текстиль, оплату в сфере туризма и образования.

Ранее СМИ сообщали, что частный бизнес Турции испытывает давление Запада. Направление этого воздействия – антироссийские санкции, особенно по транзакциям через SWIFT.

Из-за давления со стороны США с угрозами санкций турецкие банки отказываются от работы с российскими контрагентами, из-за этого зависают платежи, например, по трансграничной торговле, писал "Коммерсантъ". Ограничения начались со стороны крупных турецких банков, с которыми работают крупные импортеры и экспортеры из России.