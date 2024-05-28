На мать, приведшую несовершеннолетнюю дочь на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом, составили протокол

Полиция составила протокол на свердловчанку, которая привела на БДСМ-вечеринку свою несовершеннолетнюю дочь. Нестандартное мероприятие прошло в мае на базе отдыха "Волна" под Екатеринбургом, сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"Среди посетителей заведения находилась женщина с несовершеннолетней дочерью. Учитывая, что ребенок находился в ночное время на вечеринке с нетрадиционным уклоном, на законного представителя составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее воспитание собственного ребенка", - рассказал полковник Горелых.

Он также добавил, что во время рейда было задержано более 100 человек, с каждым из которых провели профилактическую беседу после установления личности.

На видео, опубликованном в Telegram-каналах, 17-летняя девушка рассказывает силовикам, что ее пригласили на вечеринку в качестве фотографа. Маму организатор пригласил заодно с дочкой. Наркотики, по их заверениям, они не принимали.

Напомним, организатором БДСМ-вечеринки был Станислав Словиковский, который устроил аналогичное мероприятие в Окружном Доме офицеров Екатеринбурга. 25 мая его задержали прямо на вечеринке в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Причиной стали не только организация тематических мероприятий 18+, но и публикации откровенных фото в социальных сетях. Дома у задержанного также прошли обыски.