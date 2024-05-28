28 Мая 2024
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Армия и ВПК В России За рубежом
Фото: nato.int / пресс-офис NATO

ФСБ: НАТО отрабатывает ядерный удар по России

Первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил о том, что страны НАТО проводят вблизи России учения, во время которых отрабатывают ядерный удар по российский территории.

Такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей, сообщил в интервью РИА Новости Кулишов.

Ранее выяснилось, что французская армия готовится к участию "в самых жестких" конфликтах, заявил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.

"Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям", - сказал Шилль.

По его словам, Франция в плане обороны опирается на свой ядерный арсенал, а также на "тренированную армию, совместимую с армиями союзников", в особенности в Европе.

Интервью французского военного появилось на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину. Также Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России в конфликте с Украиной. Многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали.

Теги: НАТО, Россия, ядерное оружие, учения


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