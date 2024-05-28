Прокуратура потребовала изъять из продажи книгу детских стихов "Вредные советы"

В Красноярском крае прокуратура требует изъять из продажи в одном из книжных магазинов знаменитый сборник детских стихов "Вредные советы "Григория Остера. По данным источника ТАСС, причиной недовольства надзорного ведомства стали иллюстрации.

Журналист Андрей Кравченко (псевдоним Антон Орехъ) опубликовал фото из документа с претензиями прокуратуры. По мнению ведомства, в книге "изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику".

При этом на книге не указана возрастная маркировка, заметили в прокуратуре.

Ведомство постановило "рассмотреть вопрос" об изъятии книги с прилавка магазина и уничтожении тиража.