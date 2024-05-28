Путин поздравил пограничников

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника.

"Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории – от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наёмников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жёсткий и суровый отпор, отметил президент.