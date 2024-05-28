28 Мая 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Названа стоимость новых учебников по обществознанию и истории

В России единый государственный учебник по обществознанию для 9-го класса будет стоить 208,41 руб.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, стоимость каждого из учебников по истории для средней школы также составит 208,88 руб. Цена оказалась в несколько раз ниже стартовой (900 руб.), которая была заявлена во время начала онлайн-аукционов.

Это фиксированная цена с поправкой на инфляцию, по которой субъекты смогут закупать учебники ближайшие годы.

Министр указал, что продолжается работа по снижению стоимости учебников, это помогает разгрузить регионы и быстрее обеспечить ребят по всей стране новыми едиными учебниками. По итогам аукциона стоимость учебников по истории и обществознанию составит менее 209 руб. с учетом доставки в регионы, сообщают "Ведомости".

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело на издательство "Просвещение" – компанию подозревают в установлении монопольно высоких цен на учебники. В ведомстве отметили, что "Просвещение" занимает доминирующее положение в сегменте учебников по истории, биологии и русскому языку.

Теги: учебники, школа, образование


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