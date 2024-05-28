В России хотят ввести уголовную ответственность за дипфейки

В России могут начать наказывать за противозаконное использование изображения или голоса, а также биометрических данных граждан (дипфейки).

Соответствующий проект закона с поправками в статьи Уголовного кодекса РФ на этой неделе будет внесен в Госдуму. Его автор - глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как следует из пояснительной записки, развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса человека, искусственно воссоздающих несуществующие события. Парламентарий указал, что программно-аппаратные комплексы, использование нейросетей и искусственного интеллекта позволяют создавать подделки, отличить которые от реальности могут только эксперты. Отмечается, что данные технологии позволяют воспроизводить и прочие биометрические персональные данные.

В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 1,5 млн руб. или в размере иного дохода за период до двух лет либо лишение свободы на срок до семи лет, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором проработают вопросы правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк). Это необходимо, чтобы не допустить ее использования в противоправных целях.