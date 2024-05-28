СДЭК вторые сутки не может устранить технический сбой

Логистическая компания СДЭК, обрабатывающая в день около 300 тыс. отправлений, вторые сутки не принимает и не отправляет заказы.

Это связано с техническим сбоем. Эксперты считают, что он может быть вызван из-за вируса-шифровальщика. Это может повлечь за собой проблемы с восстановлением баз данных и репутационные потери для компании, а также требования контрагентов выплатить компенсации за срыв сроков доставки.

По данным центра мониторинга ФСБ, 27 мая больше всего жалоб на работу сервисов СДЭК — 31% — поступило из Москвы и Московской области, 15% — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по 4% — из Нижегородской и Свердловской областей.

Самой вероятной причиной сбоя в работе СДЭК директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов считает кибератаки, которые могут привести к перегрузке серверов и нарушению нормальной работы сервисов компании.

СДЭК обещает сохранить все посылки и выдать клиентам после устранения технических проблем. Там не назвали сроки устранения неполадок, сообщает "Коммерсант".

27 мая стало известно, что в работе сервиса СДЭК произошел сбой из-за технических проблем. Клиенты компании заявили, что больше суток не могут получить и отправить посылки.