В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра

В настоящее время идут бои за южную часть Часова Яра.

Как заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, населенный пункт будет полностью освобожден в ближайшее время. "…Мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны", - сказал парламентарий.

Он отметил, что каждый дом и переулок в городе были превращены в укрепрайоны. "Часов Яр для них является важным стратегическим элементом, потому что рядом проходящие дороги - это снабжение подразделений ВСУ и наемников", - указал законодатель.

Он подчеркнул, что с освобождением Часова Яра у Вооруженных сил Украины "перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации", сообщает РИА "Новости".

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