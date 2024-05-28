В Москве травившему пенсионеров черному риелтору дали пожизненное

Московский городской суд наказал группу черных риелторов, которые травили пенсионеров лекарствами, с целью отобрать у них квартиры.

Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции, один из обвиняемых — Иван Горб — совершил убийство вместе с соучастниками. В интернете злоумышленники размещали объявления с предложением заключения договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением. План преступников сводился к следующему: регулярное употребление сильнодействующих лекарств пожилыми людьми должно было приводить к их смерти якобы по естественным причинам.

После гибели владельцев квартир факт их смерти освобождал от обременений имущество, указанное в договоре ренты или договоре пожизненного содержания с иждивением, и позволял соучастникам использовать имущество по своему усмотрению.

Горбу назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Соучастнице Светлане Даниловой дали 24 года, другие фигуранты дела — Яна Паршина, Ольга Трезубова и Инна Меликян — получили сроки от 10 до 16 лет.

Ранее в Екатеринбурге суд отказал в УДО члену "банды черных риелторов".