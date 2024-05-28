28 Мая 2024
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Наука и техника В России
Фото: Роскосмос

Перечень доработок лунных станций после аварии "Луны-25" появится в сентябре

В России перечень доработок, которым подвергнутся следующие отечественные лунные станции, чтобы не повторить судьбу "Луны-25", будет определен в сентябре текущего года.

Об этом говорится в ответах кабмина РФ на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом правительства в Думе. "Для определения конкретного объема требуемых доработок программного обеспечения и бортовой аппаратуры последующих космических аппаратов реализуются, в том числе мероприятия по доработке протоколов взаимодействия устройств, входящих в состав бортовой аппаратуры, а также их дополнительных проверках на моделирующих стендах и штатной бортовой аппаратуре. Ориентировочный срок представления их официальных итогов - сентябрь 2024 года", - сказано в ответах.

Отмечается, что наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" явилось нештатное и имеющее случайный характер функционирование бортовой системы управления в момент выдачи тормозного импульса перед посадкой.

Аппарат был застрахован на период с момента пуска ракеты до момента отделения "Луны-25" от разгонного блока на орбите Земли. Авария произошла на орбите Луны, поэтому страховая сумма выплачиваться не будет, сообщает РИА "Новости".

Теги: Луна, космос


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