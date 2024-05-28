В Минобрнауки рассказали, когда уровень стипендий может достичь прожиточного минимума

Минобрнауки организовало работу по совершенствованию системы стипендиального обеспечения.

Как ожидается, поэтапное доведение размеров академических стипендий до величины прожиточного минимума произойдет к 2030 году. Минобрнауки разрабатывает меры по изменению подходов к назначению государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии, увеличению адресности производимых выплат, перераспределению части средств, выделяемых на материальную поддержку, на выплаты государственных академических стипендий студентам как меры поощрения.

По данным на 2023 год, средний размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по программам высшего образования, составил 3 тыс. 608 руб. 4021 руб. получают в рамках социальной стипендии. Размер материальной поддержки составляет 7 тыс. 494 руб., сообщает РИА "Новости".