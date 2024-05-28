Власти: в Балашихе после падения обломков БПЛА пострадали два человека

Обломки сбитого над Балашихой беспилотного летательного аппарата задели двух мужчин.

Как сообщил в Telegram глава городского округа Сергей Юров, их жизни ничего не угрожает. Одному из них оказана медицинская помощь на месте. Второй с травами средней тяжести госпитализирован.

Отмечается, что обломки беспилотника повредили жилой дом, в котором находились пожилые супруги, их дочь и внучка. Они не пострадали. Власти окажут помощь по восстановлению дома.

Юров обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Ранее о сбитом беспилотнике заявил губернатор Андрей Воробьев.