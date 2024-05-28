Роспотребнадзор оценил сообщения об облизывании яиц в Екатеринбурге ради получения 1 млн рублей

Информация о фактах облизывания яиц в магазинах Екатеринбурга не поступала.

Как заявили в управлении ведомства Роспотребнадзор по Свердловской области, яйца необходимо подвергать термической обработке для профилактики острых кишечных инфекций. Кроме того, ведомство продолжает эпидемиологическое расследование случаев заболевания кишечными инфекциями среди покупателей "Жизньмарта". Эксперты анализируют анамнез каждого заболевшего, обратившегося к медикам, для установления факторов передачи инфекции, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что после массового отравления клиентов магазинов "Жизньмарт" руководство торговой сети пообещало выплатить по 1 млн руб. каждому пострадавшему с сальмонеллезом в качестве компенсации.

После этого основатель сети Иван Зайчекно заявил, что компенсацию за отравление получат всего несколько человек. Причиной тому стали участившиеся случаи обращений в больницы и Роспотребнадзор от людей, якобы отравившихся продукцией в магазине. На деле, как рассказали бизнесмену, уральцы в буквальном смысле облизывают куриные яйца, чтобы заразиться сальмонеллой и получить свой миллион.