Воробьев сообщил о сбитом в Балашихе дроне

Средства ПВО России сбили беспилотный летательный аппарат в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе.

Как заявил Telegram губернатор Андрей Воробьев, обломки упали на частный дом. Его обитатели успели эвакуироваться, никто не пострадал.

Глава региона отметил, что на месте падения работают все службы. Воробьев также отметил, что жители Балашихи могли слышать хлопки. Он попросил их сохранять спокойствие. Кроме того, власти помогут с восстановлением поврежденного дома.

По данным Telegram-канала "112", из-за падения летательного аппарата пострадал мужчина, он получил травму лица.