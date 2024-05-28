Андрей Трубецкой: Порядка 326 млн рублей Сургутский район направит на подготовку к следующему осенне-зимнему периоду

Сургутский район направит на подготовку к следующему осенне-зимнему периоду порядка 326 млн рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Из них 193 млн рублей – федеральные, региональные и муниципальные средства, еще 133 млн рублей – деньги управляющих и ресурсоснабжающих компаний, поселений.

"Текущими и капитальными работами будут охвачены коммунальные и социальные объекты, жилые дома, инженерные сети", - отметил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.





По словам заместителя главы Сургутского район Константина Карпеткина, исполнение плана уже началось.

Активная фаза стартует с наступлением тепла и полным завершением отопительного сезона. В рамках кампании по подготовке к ОЗП 2024-2025 годов должны быть отремонтированы порядка шести км изношенных инженерных сетей в Белом Яре, Лянторе, Нижнесортымском – всего семь крупных участков. Ожидается ремонт котла в котельной Федоровского, контракт с подрядчиком на выполнение работ уже заключен, и двух котлов на подобном объекте в Белом Яре.

"Все основные работы планируется завершить к 1 сентября – накануне начала нового учебного года. Именно в школы и детсады тепло подается в первую очередь", - подчеркнул Андрей Трубецкой.