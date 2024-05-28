28 Мая 2024
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Фото: Валерия Фролова

В Сургуте выступил Хор Сретенского монастыря с новой концертной программой "Песни наших родителей"

В Сургуте выступил Хор Сретенского монастыря с новой концертной программой "Песни наших родителей", передает корреспондент Накануне.RU.

Концерт состоялся 23 мая, на площадке дворца искусств "Нефтяник" при поддержке компании "Роснефть". По словам директора хора Федора Степанова, основа концертной программы - это сочетание корневого репертуара, который начал зарождаться 30 лет назад, и музыки современных композиторов.

"Концерт начинается с песнопения "Отче наш", музыку к которому написал Максим Фадеев, и заканчивается современными произведениями, созданными нашими композиторами и аранжировщиками. Можно сказать, что одна из идей - мостик из прошлого в настоящее - между той культурой, теми замечательными образцами русской музыкальной культуры, в которой росли мы и наши родители, и современной молодежью. Те песни, на которых мы выросли, представлены в самобытных аранжировках, наших авторских, как некая основа нашей культуры, нашего понимания идентичности, любви друг к другу, к Родине, традициям", - отметил Федор Степанов.

В Сургуте выступил Хор Сретенского монастыря с новой концертной программой "Песни наших родителей"(2024)|Фото: Валерия Фролова

Он также выразил благодарность от лица зрителей и творческого коллектива компании "Роснефть" за возможность - не просто услышать концерт, а в мультимедийном ярком формате раскрыть потенциал не только музыкальный, но и поэтический, литературный и сценарный.

Добавим, что выступили перед югорчанами не только знаменитые хористы, но и нефтяники. Так, многократный призер и победитель творческих фестивалей "Энергия талантов" и "Роснефть зажигает звезды" начальник управления контроля качества "РН-Юганскнефтегаз" Алексей Визгалов исполнил песню "Есть только миг". Кроме того, свои номера представили руководитель творческого коллектива "Тараторки", лауреат конкурса "Энергии талантов" Анастасия Копылова и заслуженный коллектив народного творчества вокальный ансамбль "Родная песня".

В Сургуте выступил Хор Сретенского монастыря с новой концертной программой "Песни наших родителей"(2024)|Фото: Валерия Фролова

В Сургуте выступил Хор Сретенского монастыря с новой концертной программой "Песни наших родителей"(2024)|Фото: Валерия Фролова

Концертная программа продлилась два часа. Зрители пели вместе с артистами знакомые с детства песни: "Течет река Волга", "Эх, дороги", "Кукушка", "На безымянной высоте" и многое другое. В завершении концерта прозвучала песня "Луч солнца золотого" в исполнении солиста группы "Кватро" Антона Сергеева и Хора Сретенского монастыря.

Теги: Хор Сретенского монастыря, Песни наших родителей, концертная программа, нефтяник


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