В Сургуте выступил Хор Сретенского монастыря с новой концертной программой "Песни наших родителей"

В Сургуте выступил Хор Сретенского монастыря с новой концертной программой "Песни наших родителей", передает корреспондент Накануне.RU.

Концерт состоялся 23 мая, на площадке дворца искусств "Нефтяник" при поддержке компании "Роснефть". По словам директора хора Федора Степанова, основа концертной программы - это сочетание корневого репертуара, который начал зарождаться 30 лет назад, и музыки современных композиторов.

"Концерт начинается с песнопения "Отче наш", музыку к которому написал Максим Фадеев, и заканчивается современными произведениями, созданными нашими композиторами и аранжировщиками. Можно сказать, что одна из идей - мостик из прошлого в настоящее - между той культурой, теми замечательными образцами русской музыкальной культуры, в которой росли мы и наши родители, и современной молодежью. Те песни, на которых мы выросли, представлены в самобытных аранжировках, наших авторских, как некая основа нашей культуры, нашего понимания идентичности, любви друг к другу, к Родине, традициям", - отметил Федор Степанов.

Он также выразил благодарность от лица зрителей и творческого коллектива компании "Роснефть" за возможность - не просто услышать концерт, а в мультимедийном ярком формате раскрыть потенциал не только музыкальный, но и поэтический, литературный и сценарный.

