27 Мая 2024
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Политика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин выступил на Совете регионов России и Узбекистана

Сегодня в Ташкенте завершился Совет регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. Ключевым событием стало пленарное заседание Совета с участием Президентов России и Узбекистана, где выступил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В приветственном слове Владимир Путин отметил, что в Совете участвуют 22 главы российских субъектов и 14 хокимов регионов Узбекистана.

«Регионы обеих стран играют ключевую роль в партнёрстве и союзничестве. Расширяется договорно-правовая база. В активе несколько десятков соглашений наших стран. Растет двусторонний товарооборот, – подчеркнул Президент России Владимир Путин. – У нашего межрегионального сотрудничества самые широкие и многообещающие перспективы. Мы будем поддерживать и дальше глав регионов двух стран».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Мы высоко ценим, что Вы, Владимир Владимирович, выбрали одну из первых после переизбрания для зарубежного визита нашу страну. Это говорит о внимании и поддержке в расширении узбекско-российских отношений, особом внимании к многонациональному народу Узбекистана».

Президент Республики подчеркнул, что среди российских регионов активно сотрудничающих с Узбекистаном – Астраханская, Ивановская, Архангельская области, Татарстан и другие субъекты.

В своем выступлении глава Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что для Астраханской области Узбекистан является важным партнером. Торговля остаётся в основе сотрудничества. В Узбекистан экспортируются сельскохозяйственные и промышленные товары. По итогам 2023 года рост экспорта составил 10%. Из Узбекистана в область доставляется текстиль и плодовоовощная продукция.

Игорь Бабушкин отметил, что расширению сотрудничества могло бы содействовать открытие в Астрахани торгового дома Узбекистана. Астраханский транспортный хаб обеспечивает мультимодальные перевозки. Товары доставляются по железной дороге, автомобильным и водным транспортом.

«В прошлом году мы перевалили 15 тысяч тонн грузов из Узбекистана. В нынешнем году планируем двукратное увеличение этого показателя», – отметил губернатор.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Глава региона рассказал присутствующим, что Астраханскую область по праву называют Каспийскими воротами России. По поручению Президента РФ Владимира Путина в регионе сформирован логистический узел МТК «Север – Юг». Российским Правительством активно развиваются возможности для оборота грузов с использованием морских портов Астрахани, Ирана и Туркменистана с выходом на Узбекистан и Киргизию.

«Мы вышли на перевалку 4,5 млн тонн грузов – это десятилетний рекорд. А уже имеющийся потенциал астраханских портов – 16 млн тонн в год, и он будет расти. Поэтому мы предлагаем узбекистанским компаниям и предпринимателям использовать транзитные возможности нашего региона», – сказал глава региона.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, губернатор предложил объединить усилия особых экономических зон Астрахани и Узбекистана. Отметил губернатор и про опыт сотрудничества в сфере подготовки кадров. С 2020 года в Ташкентской области работает филиал астраханского государственного технического университета. Это единственный вуз в Узбекистане, ведущий подготовку специалистов для рыбной отрасли. Здесь обучается более тысячи молодых людей. В этом году первые 200 специалистов получат дипломы.

«В прошлом году на Форуме регионов мы подписали соглашение с Хорезмской областью Узбекистана. В числе приоритетных направлений сотрудничества – торговля, сельское хозяйство, образование», – отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Он добавил, что Астраханская область придаёт важное значение укреплению связей с Республикой Узбекистан. Губернатор подчеркнул, что регион открыт для предложений и реализации совместных проектов.

Теги: шавкат мирзиёев , владимир путин, игорь бабушкин, визит в узбекистан, делегация астраханской области


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