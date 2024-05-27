В Астраханской области открыли памятник сторожевому пограничному катеру «Аист»

Памятника установили в Трусовском районе Астраханской области на территории отряда пограничных сторожевых кораблей. В торжественной церемонии приняли участие начальник Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области генерал-майор Александр Вахнин, вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Павел Паутов, председатель областной думы Игорь Мартынов. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления.

Памятник представляет собой пограничный сторожевой катер проекта 1398 «Аист». Первое судно этого проекта спустили на воду в 1967 году на судостроительном заводе «Море» в Феодосии. \

Благодаря своим уникальным характеристикам, «Аист» стал самым массовым в своём классе катеров и прослужил долгие годы. Его использовали в том числе для патрулирования акваторий, перевозки пограничных нарядов на заставу, для доставки грузов. Катер был ударной силой в погранслужбе и выполнял задачи по охране государственной границы.

В рамках мероприятия сотрудникам погрануправления вручили удостоверения о присвоении званий, а также ведомственные нагрудные знаки, почётные грамоты и благодарственные письма. Открытие памятника состоялось накануне Дня пограничника и 106-летия со дня учреждения пограничной охраны.