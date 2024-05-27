27 Мая 2024
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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

В День памяти святого Симеона прошли торжественное богослужение и крестный ход в Верхотурье

25 мая 2024 года, в день 35-летия второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского, в Свято-Николаевском мужском монастыре в Верхотурье совершена архиерейская Божественная литургия. Праздничное богослужение возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

По окончании богослужения состоялся праздничный крестный ход. Священнослужители и миряне обошли собор, совершив четыре остановки для чтения Евангелия. У стен Преображенского собора, где упокоены наместники обители, была совершена лития. Во главе крестного хода священники пронесли Евангелие, икону Воскресения Христова и образ праведного Симеона Верхотурского с частицей мощей, переданный благодетелями из Сергиева Посада.

Митрополит Евгений преподал присутствующим архипастырское благословение и обратился со словом проповеди, посвященном святой четыредесятнице и дню памяти праведного Симеона.

Глава митрополии передал уральцам благословение Святейшего Патриарха Кирилла и поздравил священнослужителей, удостоенных сегодня патриарших наград.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

В этот день богослужебно-иерархических наград были удостоены клирики Екатеринбургской епархии.

Теги: симеон верхотурский, митрополит екатеринбургский и верхотурский евгений, богослужение, крестный ход


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