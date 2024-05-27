Моор высказался о том, каким будет старый-новый мэр Тобольска

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о переназначении главой Тобольска Максима Афанасьева. Глава региона отметил, что перед городской администрацией стоит ряд важных задач. Среди них – модернизация объектов образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. В рамках мастер-плана по развитию города предстоит много работы по реконструкции нижнего посада Тобольска.

"К 2027 г. планируем построить здесь на берегу Иртыша при помощи компании "СИБУР" концертный зал. Большая программа намечена по восстановлению памятников архитектурного наследия. Планы амбициозные. Уверен, нынешней команде во главе с Максимом Викторовичем они по плечу. Продолжим развивать и делать Тобольск ещё лучше вместе", - написал Моор в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что Тобольск – мощный промышленный центр Тюменской области. По итогам прошлого года почти половина объёма отгруженной продукции выпущена местными предприятиями. Город – на втором месте среди муниципалитетов области по инвестициям в основной капитал на душу населения. Тобольск – туристический центр. В 2023 г. его посетили 330 тыс. туристов.

Сегодня днем Афанасьев сообщил о том, что переизбран депутатами на новый срок.

"Это большая честь для меня, ваша поддержка, ваше доверие, дорогие тоболяки", - написал Афанасьев в своем telegram-канале.

В предвыборной речи старый-новый мэр пообещал новую поликлинику, городской муниципальный пляж, восстановление ОКН нижнего посада, возведение там концертного зала и Фестивальной площади с набережной.

"Продолжим модернизацию образовательных учреждений, преобразования в сфере ЖКХ и строительство инфраструктуры земельных участков многодетных семей. Помимо вышеперечисленных задач продолжим все, что начали в эту пятилетку", - написал Афанасьев.

Впервые тогда еще замглавы Тюмени Афанасьев возглавил Тобольск пять лет назад, весной 2019-го. До этого местом работы Афанасьева была Тюмень, заместителем главы которой он трудился с августа 2014 г. Он курировал управы, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, "Тюменьгортранс", "Тюменьгормост". При его участии произошли системные преобразования в транспортной сфере областного центра, реализованы серьезные проекты по благоустройству городского пространства.