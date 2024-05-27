Усманов выступил за рост налогов для богатых

Бизнесмен Алишер Усманов считает, что решение увеличить ставки налогообложения для богатых давно назрело, справедливо будет перераспределить нагрузку без давления на широкие слои населения.

"Это помогает государству решать поставленные им социальные задачи, объем которых растет вместе с экономикой и уровнем благосостояния", - приводит РИА Новости слова Усманова.

Нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может быть установлен в России на уровне не ниже двукратной среднемесячной номинальной заработной платы по России. Об этом говорится в рекомендациях комитета по бюджету Госдумы по изменению налоговой системы. Они опубликованы на сайте думы.

"Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан", — следует из документа.

Также отмечается, что для "более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные доходы, представляется целесообразным не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения".