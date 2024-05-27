Глава Узбекистана назвал направления сотрудничества с Россией

Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев поучаствовали в первом заседании Совета регионов двух стран. Разговор зашел, в частности, о приоритетах межрегионального сотрудничества.

Глава Узбекистана назвал несколько таких приоритета: дальнейшее наращивание взаимной торговли, расширение масштабов промышленной кооперации, расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, развитие тесного практического взаимодействия отвечают общим интересам и нацелены на обеспечение продовольственной безопасности в наших странах, совместное развитие инструментов поддержки и финансирования проектов регионов.

"Особое внимание мы уделяем расширению культурно-гуманитарного сотрудничества", - сказал Мирзиеев.

Путин отметил, что Совет регионов России и Узбекистана, несомненно, будет учитывать позитивный опыт, наработанный за годы проведения Форума регионов двух стран. По итогам 2023 г. совокупный объем торгуемой на российской интернет-площадке Wildberries продукции узбекистанских продавцов вырос на 93% и составил $418 млн. В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс – Ozon. Турпоток в прошлом году вырос двукратно – 1,2 млн поездок, пишет пресс-служба Кремля.