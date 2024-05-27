В России могут ввести режим ЧС из-за погибших от заморозков посевов

Новый министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассматривает возможность введения в России режима ЧС федерального значения – из-за объема ущерба, нанесенного посевам заморозками, передает ТАСС. По словам Лут, сроки действия режима пока не определены.

По данным Минсельхоза, из-за заморозков необходимо пересеять около 900 тыс. гектаров, заморозки затронули посевы в 23 регионах. При этом на юге уже формируется опасность засухи.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский полагает, что пересеять удастся не всё и не всем.

"Ситуация с пересевом выглядит неблагоприятно. Семена на пересев есть, но не у крестьян. Никто никаких запасов на пересев не получал. Получат ли они семена на пересев бесплатно? Часть поставщиков раздают семена бесплатно или со значительной рассрочкой, но это касается только семян. Кто даст бесплатное топливо и остальные ресурсы? Доступных ресурсов просто физически нет, надо привлекать средства – или страховые выплаты, или кредиты", - говорит эксперт.