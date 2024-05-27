Жители Галича в Костромской области теперь будут платить меньше за отопление и горячее водоснабжение

Задачу по переводу котельных с завозных видов топлива и дров на газ поставил губернатор Костромской области Сергей Ситников. Это позволяет не только сократить расходы граждан на отопление, но и экономить бюджетные средства, поскольку большинство муниципалитетов получают дотации на компенсацию тарифов ЖКХ. В настоящее время менее 100% стоимости услуг теплоснабжения оплачивают жители 27 муниципальных образований области. Средства за них ресурсоснабжающим предприятиям компенсирует область.

В Галиче ежегодная экономия бюджетных средств после перевода муниципальных котельных на газ составляет 14 млн рублей, отметил заместитель губернатора Игорь Малякин.

«Снижение стало возможным после того, как было выполнено ваше, Сергей Константинович, поручение по переводу всех котельных города Галича на газ. В результате произойдет экономия бюджетных средств - это 14 млн рублей. А самое главное - произойдет снижение платы граждан за услуги теплоснабжения. Такого результата в нашей области еще не было», - подчеркнул Игорь Малякин. По предварительным оценкам снижение платы граждан составит до 10%.

Глава региона положительно оценил работу муниципальных властей и непосредственно главы города Алексея Карамышева. Это реальный пример заботы о людях, подчеркнул Сергей Ситников.

«Событие действительно уникальное не только для нашего региона, но и для многих других субъектов России, потому что коммунальные услуги, как правило, всегда растут. По Галичу мы добились снижения. Эффективная политика по переводу систем теплоснабжения на газ дала реальный результат. И это для всех муниципальных образований, где сегодня проходит газификация, реальный пример того, как позаботились о людях, позаботились о бюджете», - отметил губернатор.

В настоящее время готово к переводу всех котельных на газ еще одно муниципальное образование Костромской области. В городе Буй уже построены газовые котельные. Подключить их голубому топливу газовики планируют в июне.

Газификация муниципальных образований - приоритетное направление социально-экономического развития Костромской области. С 2012 года администрация региона и лично губернатор Сергей Ситников добивались на федеральном уровне решения вопроса о возобновлении строительства магистрального газопровода Галич-Мантурово-Шарья. В результате в 2021 году «голубое топливо» пришло в дома жителей Парфеньево, газ запускают в Нее и Мантурово. В ближайший год газ должен прийти и в Шарью.

В 2022 году была также подписана программа дальнейшей газификации Костромской области до 2026 года. Благодаря реализации программы уровень газификации региона вырастет до 84%. Возможность доступа к газу будет обеспечена для более чем 39 тысяч потенциальных абонентов.