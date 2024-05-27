В СПЧ предложили признать собственностью человека его персональные данные

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил о необходимости признания собственностью человека его персональные данные, размещенные в цифровой среде.

Он предлагает разработать Цифровой кодекс – по аналогии с Уголовным, Гражданским или Строительным – в котором бы могло быть закреплено регулирование искусственного интеллекта, вопросы защиты прав и свобод личности в информационном пространстве, оборот персональных данных, в том числе биометрических, информационную безопасность общества и государства, деятельность СМИ, блогеров и телеграм-каналов в информационном пространстве. Регулирование иных сфер цифровых отношений предлагается сохранить в уже действующих кодексах.