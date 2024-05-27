Тюменцы представят туристический потенциал региона на IV Российском форуме "Путешествуй!"

Тюменцы представят туристический потенциал региона на IV Российском форуме "Путешествуй!", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Он пройдет с 12 по 16 июня на ВДНХ в Москве. Площадка объединит представителей 89 субъектов страны и более 20 туристических компаний. Будут презентованы варианты отдыха в России и за рубежом.

В рамках деловой программы обсудят международную кооперацию, инвестиции, создание турпродукта, маркетинг территорий и многое другое. Запланировано более 100 мероприятий. Центральным событием станет Пленарная сессия "Международный туризм. Россия и мир".

15 и 16 июня на полях форума пройдут Дни Молодежи. Мероприятия будут интересны молодым специалистам, которые выбрали карьеру в сфере туризма. Для них будут доступны 20 тематических треков и 4 основных блока: работа, бизнес, блогерство в туризме и путешествия для молодых.

Отметим, что власти региона продолжают работать в направлении детского, молодежного и семейного туризма: многие туристы уже побывали на тюменских термальных источниках и попробовали сибирскую кухню. В рейтинге Ассоциации туроператоров России регион занял седьмое место по количеству поездок, совершенных в прошлом году и пятое — по итогу первых двух месяцев 2024 года.

Регион популярен как у классических туристов, так и у деловых путешественников.