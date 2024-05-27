Минсельхоз рассмотрит варианты закупки яблок за границей

Правительство РФ будет рассматривать варианты поставок яблок из других стран, так как в этом сезоне их урожай снизили заморозки. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"По яблокам будем смотреть <…> поставки из других стран. По яблокам мы пострадали из-за заморозков", - сообщила Лут Telegram-каналу Shot.

Она добавила, что с ягодами также ожидаются сложности. Власти обещают сделать все возможное, чтобы цены не скакнули вверх.

Как сообщалось, крестьяне, участники рынка и Минсельхоз понизили прогнозы по урожаю зерновых в этом году – он уже точно не будет рекордным. Главные пострадавшие от заморозков площади были засеяны озимой пшеницей.