Дипломаты из России не смогут свободно передвигаться по Польше

Власти Польши ограничили передвижение по стране российских дипломатов.

"Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране", - приводит ТАСС заявление журналистам министра иностранных дел республики Радослава Сикорского после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Согласно новым правилам, дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри Мазовецкого воеводства. Эти меры не коснутся посла России в Польше Сергея Андреева.