В Каменске-Уральском мотоциклист разбил прохожему нос после замечания

В Каменске-Уральском разыскивают мотоциклиста, который напал на прохожего. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Каменск-Уральский".

Инцидент произошел еще 17 мая на пешеходном мосту через реку Исеть. Один из пешеходов сделал замечание мотоциклисту в красной куртке, так как тот гонял, где прогуливаются горожане. Вместо того, чтобы снизить скорость, владелец мотоцикла начал вести себя агрессивно, напал на прохожего и сломал ему нос, угрожая, что всех будет избивать подобным образом.

На кадрах с видео у пострадавшего все лицо в крови. Мотоциклист же уехал подальше от камер и издалека продолжал кидаться оскорблениями и угрозами, после чего скрылся из виду.

Неравнодушные горожане уже бросили клич о розыске правонарушителя. В пресс-службе местного УМВД Накануне.RU сообщили, что информация о нападении уже зарегистрирована в органах внутренних дел. По данному факту полицейскими Каменска-Уральского проводится проверка.