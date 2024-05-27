Законодательный комитет Госдумы одобрил ответственность за участие в любых нежелательных организациях

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки об ответственности за участие в любых нежелательных иностранных организациях, передает ТАСС. Ответственность будет положена в том числе за участие в деятельности организаций, учредителями которых выступают власти иностранных государств.

Сейчас ответственность в Уголовном кодексе предусмотрена только за участие в неправительственной организации (до 500 000 рублей или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы).