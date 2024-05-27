ХК "Автомобилист" продлил контракт с голкипером Галкиным на три года

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с голкипером Владимиром Галкиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, вратарь останется в команде еще на три сезона - до 31 мая 2027 года. Всего Владимир отыграл в составе "Автомобилиста" пять сезонов. В общей сложности он провел за команду из Екатеринбурга 98 матчей в КХЛ, четыре из которых - на ноль.

В минувшем сезоне вратарь сыграл в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ и шести матчах плей-офф Кубка Гагарина. В этих встречах он показал статистику в 92,5% отраженных бросков.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что тренерский штаб "Автомобилиста" на сезон-2024/25 остался без изменений.