В Перми во время драки двух мужчин пострадал маленький ребенок

В Перми полицейские заинтересовались избиением ребенка. Его ударили, когда он был на руках у отца.

По данным telegram-канала Mash, в микрорайоне "Вышка-2" у двух мужчин завязался спор. Один мужчина попытался ударить другого головой, а затем рукой, но промахнулся и попал кулаком в ребёнка. Отец уронил его на асфальт. Мужчин разняли прохожие.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю Накануне.RU прокомментировали случившееся. Конфликт, как оказалось, случился сегодня.

"В отделе полиции №4 (дислокация Мотовилихинский район) по данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка, устанавливаются все участники произошедшего", - уточнили в полиции.