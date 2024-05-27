Белгородцам, самовольно приезжающим в зону ЧС, могут отказать в выплате компенсаций

Жителям Белгородской области, которые нарушат запрет на въезд в населенные пункты, где действует режим ЧС, могут быть лишены возможности получить помощь и выплаты. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, "если человек не воспринимает доводы, что находиться в населенных пунктах невозможно, то будет рассматриваться вопрос о неоказании помощи в случае повреждения транспорта".

"И в случае, если произойдет ранение или гибель, эта помощь оказана не будет", - цитирует ТАСС Гладкова.

В Белгородской области режим ЧС действует в 15 приграничных населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что Белгородская область еще в 2022 году – до начала интенсивных обстрелов – стала лидером в России по миграционной убыли: из региона уехало на 11 тыс. человек больше, чем приехало. В 2023-м из Белгородской области уехало уже на 27% больше граждан, чем в 2021 году. По росту оттока населения регион уступает только Москве.