27 Мая 2024
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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: официальный Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова / t.me/vvgladkov

Белгородцам, самовольно приезжающим в зону ЧС, могут отказать в выплате компенсаций

Жителям Белгородской области, которые нарушат запрет на въезд в населенные пункты, где действует режим ЧС, могут быть лишены возможности получить помощь и выплаты. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, "если человек не воспринимает доводы, что находиться в населенных пунктах невозможно, то будет рассматриваться вопрос о неоказании помощи в случае повреждения транспорта".

"И в случае, если произойдет ранение или гибель, эта помощь оказана не будет", - цитирует ТАСС Гладкова.

В Белгородской области режим ЧС действует в 15 приграничных населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что Белгородская область еще в 2022 году – до начала интенсивных обстрелов – стала лидером в России по миграционной убыли: из региона уехало на 11 тыс. человек больше, чем приехало. В 2023-м из Белгородской области уехало уже на 27% больше граждан, чем в 2021 году. По росту оттока населения регион уступает только Москве.

Теги: белгородская область, гладков, зона чс


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