27 Мая 2024
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Экономика За рубежом Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область будет расширять сотрудничество с Ираном

Сегодня в Астраханскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Исламской Республики Иран (ИРИ). С ее представителями встретился вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев. Он выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе Президента Эбрахима Раиси и других высокопоставленных лиц. Стороны обсудили экспорт образовательных услуг, сотрудничество между учебными заведениями и технологическими парками.

Председатель регионального правительства отметил, что Астраханская область и ИРИ на протяжении многих лет активно взаимодействуют в сферах торговли и промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства и многих других.

Особое внимание уделяется образованию. Денис Афанасьев отметил, что в прошлом году два астраханских вуза получили аккредитацию в Республике. Учебные заведения много лет сотрудничают в рамках Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских государств.

Также председатель правительства региона сообщил, что с 7 по 12 октября в Астрахани пройдут вторые спортивные Игры Каспия в формате Универсиады среди студенческих команд вузов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В свою очередь, заместитель Министра науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран Хассан Заманиан предложил расширить сотрудничество путём обмена новыми технологиями по следующим направлениям: искусственный интеллект, электроника, экология, дистанционное образование, медицина, IT-сфера и др.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: сотрудничество астраханской области и ирана, денис афанасьев, делегация ири, игры каспия


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