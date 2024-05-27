Рост грузооборота портов Астраханской области в январе/апреле вырос на 75% в сравнении с тем же периодом прошлого года

Перевалка экспортных грузов через порты Астрахань и Оля за первые четыре месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 76 %, импортных — на 77 %. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

«По оперативным данным Росморпорта, в январе-апреле общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 1 миллион 971,4 тысячи тонн, что на 75 % превышает грузооборот апреля 2023 года (1 миллион 95,2 тысячи тонн). Рост грузооборота обеспечен значительным увеличением перевалки зерновых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели перевалки зерна выросли более чем в 3 раза (1 миллион 175,1 тысячи тонн)», — сказал министр.

Он уточнил, что перевалка импортных грузов увеличилась на 77 %, перевалка экспортных — на 76 % и составила 315,1 и 1 миллион 567,3 тысячи тонн соответственно, 34 тысячи тонн составила перевалка каботажных грузов с ростом на 14 %.

«Транскаспийский участок МТК „Север-Юг“ становится все более востребованным. Формирование новых грузопотоков подтверждается увеличившимся спросом на поставку грузов через грузовые терминалы нашего региона», — добавил Илья Волынский.